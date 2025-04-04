Матс Хумельс так і не зміг завоювати кубок Ліги чемпіонів

Німецький захисник італійської «Роми» Матс Хуммельс вирішив повісити бутси на цвях. Про це 36-річний гравець повідомив у своїх соцмережах. Оборонець дограє сезон 2024/25, після чого офіційно завершить професіональну футбольну кар'єру.

Нагадаємо, Хумельс – вихованець «Баварії», за яку дебютував влітку 2023 року. Відправлявся в оренду в дортмундську «Борусію», яка у 2009 році купила його за 4,2 млн євро. У 2016-му «Баварія» знову запросила гравця до своїх лав, заплативши «джмелям» 35 мільйонів. У 2019-му Матс втретє перейшов у «Борусію» Д, поповнивши бюджет «Баварії» на 30,5 млн євро. У вересні 2024 року захисник у статусі вільного агента приєднався до «Роми».

У складі «Борусії» Д двічі ставав чемпіоном Німеччини (2010/11, 2011/12), виграв два Кубки країни (2011/12, 2020/21) та два Суперкубки (2013, 2014), двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів (2012/13, 2023/24).

З «Баварією» тричі здобував срібну Салатницю (2016/17, 2017/18, 2018/19), брав Кубок (2018/19) та три Суперкубки Німеччини (2016, 2017, 2018). Зі збірною Німеччини тріумфував на чемпіонаті світу 2014 року.

У поточному сезоні Хумельс провів за «Рому» 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним голом.