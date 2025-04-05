У ніч проти 5 квітня російські окупанти атакували Україну 92 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі ворог запускав безпілотники з російських Брянська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Українські захисники знищили 51 російський дрон на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втратили без негативних наслідків.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Результати роботи ППО 5 квітня (Інфографіка Повітряних сил)

Що відомо про наслідки ворожої атаки

Через російську атаку цієї ночі постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

На Дніпропетровщині, у Кривому Розі, через атаку БпЛА загинула 56-річна жінка. Ще семеро людей поранені.

«Також ворожий обстріл частково зруйнував приватний будинок, ще один – пошкоджений. Понівечені вісім багатоповерхівок, гаражі, 14 автомобілів – легковики, маршрутні мікроавтобуси, вантажівка. Є руйнування на території промислового підприємства. Зачепило дитячі майданчики й трамвайну колію», – написав керівник ОВА Сергій Лисак.

Ще один удар був по Грушівській громаді Криворізького району – там пошкоджене транспортне підприємство.

Вранці ворог пошкодив приватні будинки в Маломихайлівській громаді Синельниківського району.



По Нікопольщині окупанти били артилерією та БпЛА. Унаслідок чого понівечена інфраструктура Марганецької, Покровської й Червоногригорівської громад.

У Броварському районі Київської області уламки збитого російського дрона пошкодили дах та вибили вікна приватного будинку. Рятувальники також загасили пожежу трав’яного настилу.