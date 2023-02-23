Британські активісти у середу, 23 лютого, розмалювали в кольори українського прапора вулицю Бейсвотер-роуд в Лондоні, де розташоване російське посольство. Мистецьку акцію здійснили учасники політичної групи «Led by Donkeys», приурочивши її до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Учасники, яких затримали за перешкоджання руху транспорту та вандалізм, заявили, що існування гігантського українського прапора буде нагадувати прибічникам Владіміра Путіна про те, що Україна є незалежною державою.

Фото: Led by Donkeys, GettyImages, Ike Anya.