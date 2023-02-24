Активісти прийшли під дипломатичну установу з плакатами «Fuck Putin» і «Russia is a terrorist state»

До роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну у Варшаві влаштували акцію під будинком, де живуть дипломати РФ. Відповідне відео з акції опублікувало польське RadioZet.

Російські дипломати у Варшаві проживають у будинку на вул. Бетховена, 3. Вранці 24 лютого місцеві активісти організували під дипломатичним житлом акцію на підтримку України, увімкнувши звуки сирени та вибухів.

«Російські дипломати у Варшаві, які проживають на вулиці Бетховена, 3, голосно прокинулися. У роковини вторгнення в Україну о 6:00 ранку вони почули сирени тривоги та звуки вибухів», – йдеться в повідомленні.

Głośna pobudka rosyjskich dyplomatów w Warszawie mieszkających przy ulicy Beethovena 3. W rocznicę rozpoczęcia inwazji na Ukrainę o 6 rano usłyszeli syreny alarmowe i odgłosy wybuchów. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/ttIxO3TB4P — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) February 24, 2023

Активісти прийшли під дипломатичну установу з плакатами «Fuck Putin» і «Russia is a terrorist state».

Зазначимо, що впродовж 23-14 лютого до роковин вторгнення Росії у всьому світі відбуваються акції на підтримку України.