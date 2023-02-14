Четверо випускників МДІМВ оскаржують звільнення з МЗС Польщі в суді

Із міністерства закордонних справ Польщі звільнили всіх випускників Московського державного інституту міжнародних відносин [МГИМО]. Про це в інтерв'ю Gazeta Polska повідомив глава МЗС Збіґнєв Рау​.

За його словами, звільнення – це частина процесу декомунізації в Польщі, в межах якої внесли зміни до законодавства про дипломатичну службу.

«Ми двічі вносили зміни до закону про дипломатичну службу, але це питання було врегульовано 28 квітня 2022 року. Начальник дипломатичної служби дає дозвіл на подальше працевлаштування особи, яка здобула освіту, наприклад, в іноземному військовому виші, але виключаючи держави-союзники. Висновок про відсутність протипоказань до роботи видає Служба внутрішньої безпеки. Коли ми розпочали цю процедуру, працювало всього 38 випускників МДІМВ. Хтось досяг пенсійного віку, а хтось просто звільнився. З 38 осіб негативну думку отримали 37, тобто, залишилася одна людина», – розповів Збіґнєв Рау.

Він додав, що четверо випускників МДІМВ оскаржують звільнення в суді. Глава МЗС також пояснив, що міністерство було частиною великого великого проекту радянського імперіалізму, а МДІМВ був інвестицією у функціонування цього імперіалізму.