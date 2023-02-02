Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через підозри у шпигунстві
Світ — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Міністерство закордонних справ Австрії оголосило, що висилає чотирьох російських дипломатів із Відня через підозру в шпигунстві на користь спецслужб. Про це повідомила «Європейська правда».
У заяві відомства зазначено, що їх оголосили персонами нон-грата у Австрії.
«Двоє дипломатів постійного представництва Росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири. Вони також повинні покинути територію Австрійської Республіки», – йдеться в заяві МЗС Австрії.
Чотири російські дипломати повинні залишити територію Австрії до 8 лютого.
Нагадаємо, раніше у Відні викрили 39-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторічній роботі на російські спецслужби.
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