Міністерство закордонних справ Австрії оголосило, що висилає чотирьох російських дипломатів із Відня через підозру в шпигунстві на користь спецслужб. Про це повідомила «Європейська правда».

У заяві відомства зазначено, що їх оголосили персонами нон-грата у Австрії.

«Двоє дипломатів постійного представництва Росії при ООН вчинили дії, несумісні з Угодою про розміщення штаб-квартири. Вони також повинні покинути територію Австрійської Республіки», – йдеться в заяві МЗС Австрії.

Чотири російські дипломати повинні залишити територію Австрії до 8 лютого.

Нагадаємо, раніше у Відні викрили 39-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторічній роботі на російські спецслужби.