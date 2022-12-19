У Відні викрили 39-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторічній роботі на російські спецслужби. Про це повідомляє Kurier, передає «Європейська правда».

Підозрюваним у шпигунстві виявився громадянин Греції російського походження. Видання Heute зазначає, що він є сином колишнього російського дипломата, який працював у Австрії та Німеччині і також міг працювати на російські спецслужби.

Ще у березні в його віденській квартирі провели обшуки. Слідство встановило, що чоловік активно контактував із дипломатами та шпигунами інших країн, також міг проходити військову підготовку у Росії і перебував у Москві на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Його завданням в Австрії міг бути збір інформації про суспільно-політичні настрої і безпекову ситуацію», – йдеться в повідомленні Kurier,

Правоохоронці виявили у Відні виявили систему таємних маркованих місць, через які підозрюваний обмінювався інформацією зі своїми контактами. За даними слідства, на таких обмінах даними були присутні російські дипломати. Також з’ясувалося, що чоловік придбав декілька об’єктів нерухомості у Відні, Росії та Греції.

На час досудового слідства підозрюваний був під арештом, потім його відпустили. Якщо його провину доведуть, йому загрожує ув’язнення від 6 місяців до 5 років.