Агента затримали під час спроби передати зібрану інформацію до Росії

Служба безпеки України затримала ще одного агента російських спецслужб в результаті контрдиверсійних заходів у південних областях. На його телефоні правоохоронці виявили електронні карти з цілями повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря.

Як повідомила СБУ в вівторок, 13 грудня, також чоловік контактував із штабом російської приватної військової компанії Вагнера та московського ОМОНу (спецпідрозділу Росгвардії, який бере активну участь у війні проти України).

За інформацією СБУ, ворожий агент збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси. Насамперед його цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони. Крім того, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони Одеси. Розвідувальна інформація потрібна була агресору для планування, підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по міській інфраструктурі.

«Однак, СБУ зірвала плани окупантів. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ», – сказано в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зрадником виявився місцевий житель, якого російські спецслужби завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору окупантів потрапив через свою деструктивну активність у соцмережах, де закликав підтримати збройну агресію проти України та виправдовував воєнні злочини росіян.

«Для збору розвідінформації агент особисто виходив на місцевість, приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив їх фотофіксацію. Отримані дані пересилав ворогу у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали та месенджери», – зазначили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд вже взяв підозрюваного під варту.