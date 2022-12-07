На початку повномасштабного вторгнення одесит сам запропонував співпрацю російським спецслужбам

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який розвідував інформацію про переміщення українських військових у місті. Зокрема він передавав росіянам інформацію про українські берегові ракетоносці «Нептун».

Як повідомила прес-служба СБУ, російським агентом виявився місцевий мешканець Одеси, який на початку повномасштабного вторгнення сам запропонував співпрацю спецслужбам Росії. Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Серед його основних завдань було виявлення можливих позицій протиповітряної оборони та берегових ракетних комплексів «Нептун».

Крім цього, росіяни просили його збирати інформацію про розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіку захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України. Цю інформацію Росія мала використати для підготовки ракетних ударів. Після «прильотів» по міській інфраструктурі агент доповідав кураторам про результати обстрілу. Він передавав інформацію ворогу через месенджери та соцмережі з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

Зловмисника затримали під час чергової передачі інформації російським спецслужбам. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ. На час слідства він перебуватиме в СІЗО.