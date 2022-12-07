Чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та діючих правоохоронців, які залишилися в окупації

СБУ затримала у Херсоні зрадника, колишнього правоохоронця, який допомагав ворогу створювати у місті філіал російської ФСБ. Про це у середу, 7 грудня, повідомили в СБУ та Офісі Генпрокурора.

Як повідомляється, окупаційний орган під назвою «государственная служба безопасности» мав займатися придушенням руху опору та пошуком херсонських партизанів.

Пособник окупантів виявився колишнім співробітником українських правоохоронних структур. Звільнився у 2010 році. Перед вторгненням російська спецслужба вийшла на нього і зробила пропозицію працювати на агресора. Тоді ворог запросив його допомогти у зборі інформації про суспільно-політичну обстановку в Херсоні.

Під час тимчасової окупації обласного центру на поплічника загарбників вийшов його російський куратор, з яким він потім координував свої злочинні дії.

«Пенсіонер – екс-співробітник українських спецслужб, маючи відповідний досвід, допомагав створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган. Псевдоорган мав виконувати функції і задачі, аналогічні федеральній службі безпеки РФ», – йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Генпрокурора.

Чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та діючих правоохоронців, які залишилися в окупації.

«Також затриманий особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег, щоб вони перейшли працювати у незаконний правоохоронний орган», – додали в Офісі Генпрокурора.

Встановлено, що для підбору «кандидатів» до лав підконтрольного Москві «ФСБ» він використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур. В обмін на співпрацю агресор пообіцяв зловмиснику керівну «посаду» у псевдооргані окупантів.

Після звільнення міста він намагався «залягти на дно» для уникнення покарання.

Наразі йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.