Служба безпеки України затримала керівника колишньої філії підконтрольного Росії «Міжнародного розрахункового банку», який відкривав свої відділення в окупованих районах півдня України. Саме через цю російську фінустанову керівник захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських «представництв» країни-агресора, повідомила в понеділок, 5 грудня, Служба безпеки України.

Правоохоронці зазначили, що завдяки цьому банку, росіяни планували здійснити примусове введення «рублевої зони» на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до російського бюджету. Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України.

Розбудовою російського банку на окупованому півдні керував колишній працівник одного з українських банків.На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови. Своє «робоче місце» облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку, назву якого СБУ не вказує.

«Перебуваючи на «посаді», ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації. Після звільнення Херсона зловмисник спробував «залягти на дно» в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали», – сказано в повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили колаборанту підозру в пособництві державі-агресору Кримінального кодексу України. Суд вже арештував його без права на заставу.