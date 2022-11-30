Львівські поліцейські передали до суду справу чотирьох колаборантів з Генічеська на Херсонщині, які добровільно погодились працювати на російських окупантів у якості так званих правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Упродовж березня-травня 2022 року четверо громадян України під час окупації Херсонської області добровільно надали згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ. Вони обіймали посади керівного складу (начальника, заступників начальника та керівника кадрового підрозділу) незаконного правоохоронного органу – «Генического РО ГУ МВД по Херсонской области», створеного на території Генічеського району області.

У прес-службі МВС додали, що колаборантами були екс-охоронець приватної охоронної фірми та колишні поліцейські, звільнені з поліції у різний час. Вони незаконно підбирали кандидатів та працівників правоохоронного органу окупантів, організовували охорону зібрань, які проводила окупаційна адміністрація, незаконно затримували своїх співгромадян тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого Управління ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу УСР у Львівській області ДСР НП України.

Як інформував ZAXID.NET, 21 червня 2022 року фігурантам оголошено підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. 29 листопада обвинувальний акт щодо них скерований на розгляд до Галицького районного суду Львова.

За скоєне фігурантам може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на термін від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.