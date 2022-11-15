Співробітники СБУ проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Вони необхідні для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, а також – щоб задокументувати всі злочини росіян. Таким чином СБУ збирає якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.

Правоохоронці наголосили, що в цій роботі їм дуже важливі свідчення місцевих мешканців. У зв’язку з цим, СБУ повідомила, куди і яку інформацію потрібно надати.

Так, інформацію про пособників ворога, а також інтернет-агентів, які «зливають» росіянам важливі дані або поширюють у соцмережах контент на його підтримку, використовуйте цей чат-бот у Telegram.

Якщо ви маєте інформацію про позиції або переміщення ворожої техніки, пишіть на чат-боти Служби безпеки України та Міністерства цифрової трансформації.

Крім того, на території Херсонської та Миколаївської областей працюють окремі гарячі лінії, куди ви можете повідомляти всю інформацію про зрадників і колаборантів, які допомагали ворогу під час окупації, у телефонному режимі:

Херсонська область: +38 068 132 98 76;

Миколаївська область: + 38 051 253 22 23

Також в СБУ працює загальноукраїнська гаряча лінія: 0 800 501 482, також туди можна звернутися електронною поштою, написавши на адресу callcenter@ssu.gov.ua.

«Ваша інформація буде одразу передана на опрацювання. Анонімність гарантуємо», – наголосили в спецслужбі.