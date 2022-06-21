Попри тривалу окупацію мешканці Херсонщини чекають на визволення

Поліція Львівщини розслідує справу про колабораціонізм чотирьох мешканців Генічеська Херсонської області, які почали працювати у так званій міліції окупованої влади. Це колишні працівники української поліції та пресдтавники охоронної сфери.

«З березня по травень 2022 року четверо громадян України під час окупації Херсона добровільно надали згоду на співпрацю з окупаційною владою РФ. Фігуранти зайняли посади керівного складу (начальника, заступників начальника та керівника кадрового підрозділу) незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території», – повідомили 21 червня у Львівській обласній прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво під час розслідування.

У поліції додали, що мова про мешканців Генічеська. Підозрювані – колишній начальник охорони приватної фірми та екс-поліцейські, яких свого часу звільнили з їхніх посад. Вони підбирали кандидатів на роботу у самостворений окупаційною владою відділ міліції, охороняли зібрання, які проводила окупаційна адміністрація, затримували мешканців, а також причетні до інших незаконних дій у межах своїх псевдо «правоохоронних функцій».

Їм повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ), за що їм «світить» до 12-15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські загарбники зайшли в Генічеськ 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення. 12 березня легітимна міська влада склала свої повноваження, аргументуючи це тим, що вона не може працювати в таких умовах та здійснювати повноваження як український орган місцевого самоврядування. Депутат Херсонської обласної Ради Сергій Хлань заявив, що Генічеськ є найскладнішим містом для деокупації.