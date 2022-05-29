Херсонський депутат назвав Генічеськ найскладнішим містом для деокупації
Сергій Хлань розповів про наслідки миттєвого складання повноважень місцевою владою Генічеська
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Депутат Херсонської обласної Ради Сергій Хлань заявив, що Генічеськ наразі є найскладнішим містом для деокупації, і причиною цього стало миттєве складання повноважень місцевою владою невдовзі після того, як у місто зайшли російські загарбники.
«У Генічеську була втрачена вся фінансова документація, бухгалтерія, електроні ключі. Головний розпорядник коштів достроково склав із себе свої повноваження. Ми 3 місяці не можемо нараховувати зарплати бюджетникам, бо міська влада втратила електронні ключі. Ми намагаємось це виправити. Але нам потрібен час. А люди 3 місяці не отримують зарплату. Окупанти цим користуються. Говорять: “Від вас відмовились. Ви Україні не потрібні. Ми вам допоможемо”. Навіть виплатили якусь там допомогу. Генічеськ – зараз найскладніше для деокупації місто Херсонщини. Але люди тримаються», – сказав Хлань в ефірі «Громадського радіо» в неділю, 29 травня.
Він назвав прикрим відсутність роз’яснень того, як має працювати місцева влада в умовах окупації. Зазначимо, що через відсутність таких роз’яснень деякі органи місцевого самоврядування після окупації територій складають повноваження, аби потім уникнути звинувачень у колабораціонізмі, інші намагаються керувати своїми населеними пунктами віддалено.
Також Хлань розповів, що окупанти в Генічеську намагаються впроваджувати свої плани. Вони хотіли ввести в обіг російські рублі і впровадити двовалютну систему, але наразі їм це не вдалося.
Російські загарбники зайшли в Генічеськ у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. 12 березня легітимна міська влада склала свої повноваження, аргументуючи це умовами, за яких вона не може працювати та здійснювати повноваження як український орган місцевого самоврядування.