Росіяни оголосили про закриття адмінкордонів окупованої Херсонщини
В'їзд та виїзд з області на цей час заблоковано
Окупована російськими військами Херсонська область закрила кордони з підконтрольними Україні територіями. В'їзд та виїзд з області на цю мить заблоковано. Про таке рішення російським ЗМІ повідомив заступник голови окупаційної адміністрації області Кирило Стремоусов.
«Херсонська область з метою безпеки закрила кордони з регіонами, підконтрольними Україні, повідомив заступник голови адміністрації області», – йдеться у повідомленні російського пропагандистського агентства РИА «Новости».
За його словами, до такого кроку окупанти вдалися «з метою безпеки».
Крім того, Стремоусов повідомив на камеру кремлівських ЗМІ про прибуття в Херсон російських слідчих, які «розслідуватимуть катування, які відбувалися під час перебування міста» під контролем України.
Херсонський «журналіст», «ковіддисидент» та блогер Кирило Стремоусов у перші дні повномасштабного нападу Росії приєднався до російських окупантів. Його призначили заступником «голови ОДА» Володимира Сальдо.
Стремоусов 11 травня заговорив про приєднання Херсонщини до Росії. З таким проханням окупанти мають намір звернутися до свого диктатора Владіміра Путіна.