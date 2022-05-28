До такого кроку окупанти вдалися «з метою безпеки»

Окупована російськими військами Херсонська область закрила кордони з підконтрольними Україні територіями. В'їзд та виїзд з області на цю мить заблоковано. Про таке рішення російським ЗМІ повідомив заступник голови окупаційної адміністрації області Кирило Стремоусов.

«Херсонська область з метою безпеки закрила кордони з регіонами, підконтрольними Україні, повідомив заступник голови адміністрації області», – йдеться у повідомленні російського пропагандистського агентства РИА «Новости».

За його словами, до такого кроку окупанти вдалися «з метою безпеки».

Крім того, Стремоусов повідомив на камеру кремлівських ЗМІ про прибуття в Херсон російських слідчих, які «розслідуватимуть катування, які відбувалися під час перебування міста» під контролем України.

Херсонський «журналіст», «ковіддисидент» та блогер Кирило Стремоусов у перші дні повномасштабного нападу Росії приєднався до російських окупантів. Його призначили заступником «голови ОДА» Володимира Сальдо.

Стремоусов 11 травня заговорив про приєднання Херсонщини до Росії. З таким проханням окупанти мають намір звернутися до свого диктатора Владіміра Путіна.