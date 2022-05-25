Вадим Скібіцький розповів про закріплення росіян на окупованій частині півдня України

Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях. Загарбники почали будувати третю лінію оборони, яка складається із сухопутного, морського і повітряного компонентів, розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

«У Херсонській області, на захопленій території Запорізької області ми бачимо те посилення, яке відбувається за рахунок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з РФ. І, відповідно, ми бачимо, наскільки потужне зараз розгортає Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України», – сказав Скібіцький в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Він зазначив, що до цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

«Створена система управління, створена система логістичного забезпечення, все відновлено через залізницю, через повітряний шлях у тому числі, активно використовуються захоплені порти. Активно використовують аеродроми, безпосередньо в Мелітополі. Це і для базування авіації, і для доставки вантажів. Таким чином противник закріплюється», – пояснив Скібіцький.

За його словами, якщо на першому етапі російські війська закріплювалися біля стратегічних об’єктів, зокрема, гідроелектростанції в Новій Каховці, то зараз ситуація змінилася.

«На сьогоднішній день ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не перша і не друга, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати й утримувати ці території», – сказав він.

Зазначимо, що окупація півдня України є одним з етапів її вторгнення.

Нагадаємо, що, окрім Херсонської та частини Запорізької областей, Росія намагається захопити всю територію Луганщини. Наразі ці спроби – безуспішні, однак голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що цей тиждень буде вирішальним. Крім того, Росія хоче повністю захопити Донецьку область.