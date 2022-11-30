Колаборанти допомагали встановленню окупаційного режиму

У звільненому Херсоні Служба безпеки України під час проведення стабілізаційних заходів викрила двох спільників росіян, які під час захоплення міста добровільно вступили до створеного окупантами «главного управления мвд Херсонской области». Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«Після «співбесіди» з представниками ФСБ одного зі зрадників призначили «следователем» і поставили перед ним завдання щодо участі у придушенні руху опору на окупованій частині регіону», – йдеться у повідомленні.

Ворог намагався поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України через терор і репресії, тож до потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Іншого колаборанта призначили «патрульным полиции» у складі окупаційного органу.

Перебуваючи на цій «посаді», він брав безпосередню участь у переслідуванні і незаконних затриманнях українських громадян.

Після звільнення Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста. Однак співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження і затримали зловмисників.

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Херсоні затримали трьох зрадників, які працювали в російській катівні.