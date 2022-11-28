У Херсоні затримали трьох зрадників, які працювали в російській катівні
Працівники Служби безпеки України спільно з колегами з Державного бюро розслідувань викрили ще трьох зрадників, які працювали в СІЗО Херсона, де катували українців. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Як розповіли у відомстві, затримані виявилися посадовцями Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Вони приєдналися до росіян під час окупації Херсона.
Зрадники почали працювати в «управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области».
«Саме після захоплення Херсона один добровільно погодився стати «помощником начальника по работе с общественностью», а інший – «старшим оперуполномоченным» у складі вже карального органу РФ. З «ними» була ще оперуповноважена по боротьбі з незаконним обігом наркотиків пенітенціарної установи, яка на початку повномасштабного вторгнення приєдналась до лав окупаційної адміністрації», – повідомили в СБУ.
Виконувач обов’язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи особисто здійснювали «прийом» викрадених херсонців до окупаційного «СІЗО» і незаконно тримали їх під вартою у камерах.
Зловмисники переховувалися, коли Херсон звільнили українські війська. Так зрадники хотіли уникнути відповідальності за співпрацю з ворогом. Однак їх викрили і затримали.
Підозрюваним інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі розв'язують питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.