Українські спецслужбовці затримали в Одесі агента ФСБ

В Одесі затримано російського агента, який збирав інформацію для ФСБ РФ про розташування Сил оборони на південному напрямку. Про це 26 листопада повідомила прес-служба СБУ.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець та активний прихильник «русского міра». Він сподівався у разі окупації регіону отримати «посаду».

Агент російських спецслужб розмістив у салоні свого автомобіля прихований відеореєстратор. Він виїжджав у різні райони Одеси та передмістя та візуально оглядав місцевість. Чоловік приховано збирав інформацію про місця дислокації військ, кількість захисників і техніку, готовність до оборони.

Усі розвіддані зловмисник зберігав на карті пам'яті, яку планував передати ворогові. СБУ вчасно викрила шпигуна та затримала його під час спроби передачі секретної інформації.

Затриманому оголосили підозру за статтею про державну зраду (ч.2 ст.111 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.