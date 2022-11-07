Зловмисник свого часу брав участь у підготовці «постановочних» сюжетів для інформресурсів Кремля

Служба безпеки України затримала колишнього бойовика терористичного угруповання «Призрак», який сподівався «залягти на дно» в Одесі.

«Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника терористичної організації «ЛНР». У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався «залягти на дно», – повідомили у СБУ.

У відомстві розповіли, що затриманий брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. А до затримання тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області і згодом перебував у РФ.

За даними слідства, зловмисником є житель південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою «Ангел». Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої «ЛНР» під виглядом «гуманітарних» вантажів з Росії.

«Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади «Призрак», яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу РФ у захоплених районах Луганщини», – повідомили у СБУ.

Орім того, за даними СБУ, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці «постановочних» сюжетів для інформресурсів Кремля.

«Під час пропагандистських заходів він на власному «прикладі» займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів», – вказали у спецслужбі.

Колишньому бойовику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.