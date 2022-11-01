СБУ затримала диверсанта під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом поїздів

Контррозвідка СБУ запобігла серії диверсій на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України. Спецслужби затримали диверсанта російської розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці. У нього вилучили понад 3 кг тротилу, протитанкову міну та підривачі.

Як повідомила СБУ 1 листопада, у результаті багатоетапної спецоперації на Одещині затримано агента ГУ ГШ ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці РФ для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

Він встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським «куратором». Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом поїздів.

Під час затримання у ворожого диверсанта виявлено тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку. Також у нього вилучили раніше підготовлені 11 тротилових шашок та міну ТМ-62 з детонаторами. Загальна вага вилученого тротилу – понад 3 кг.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований росіянами для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 113 (диверсія) ККУ.