Вертоліт кілька місяців пролежав у контейнері на Одеській митниці

Під час обшуків на Одеській митниці слідчі Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами виявили багатоцільовий гелікоптер Ми-2.

Як повідомила у понеділок, 31 жовтня, прес-служба ДБР, вертоліт виявили під час перевірки прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці.

«Під час огляду чергового контейнера працівники ДБР виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2. Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням», – йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Зараз слідчі встановлюють власника гвинтокрила та обставини його переміщення. Також слідство дасть правову оцінку митникам, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера. Як повідомили у ДБР, вертоліт передадуть для потреб ЗСУ.

Фото прокуратури Одеської області

За повідомленням прокуратури, зараз на Одеської митниці перебуває 138 контейнерів із різною групою товарів.

«Вони перебувають під митним контролем понад 180 днів та згідно з законодавством повинні були взяті митницею на баланс для подальшого звернення у дохід держави. Проте жодних заходів з цього питання митницею не вживалося», – наголосили у прокуратурі.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів виявлено консервовані продукти, алкоголь, швейні машини, автомобілі, спортінвентар, взуття тощо.

За клопотанням прокуратури суд ухвалив рішення про передачу цього майно до АРМА.

Ми-2 – це радянський багацільовий вертоліт, розроблений ОКБ Міхаіла Міля на початку 1960-х років. Широко застосовується для виконання різноманітних цивільних і військових завдань. Його крейсерська швидкість – 190 км/год, дальність польоту – до 580 км.

Раніше ДБР задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці на 300 млн грн.