Начальника митного поста «Рені» затримали після отримання 154 тис. грн хабара

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника митного поста «Рені» Одеської митниці, який вимагав хабарі в експортерів зернових під час блокади українських портів. Посадовця затримали під час отримання 154 тис. грн хабара.

В ДБР розповіли, що він встановив «таксу» на кожну фуру та видачу сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто. Зокрема, лише з одного митного брокера він вимагав 154 тис. грн за видачу 15 сертифікатів та безперешкодне оформлення авто з зерновими. Під час отримання хабара його й затримали.

«Протягом липня 2022 року керівник посту вимагав від представника суб’єкта господарювання систематично надавати йому неправомірну вигоду за не створення штучних перешкод та пришвидшення митного оформлення експорту зернових культур з України. Вартість за один вантажний автомобіль становила більше тисячі гривень», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому загрожує від 5 до 10 років в’язниці. Наразі тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Невдовзі йому висунуть звинувачення та оберуть запобіжний захід. Також його буде відсторонено від посади.

Відео ДБР

Нагадаємо, що 1 серпня вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії з Одеси відчалило судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тоннами української кукурудзи на борту. 2 серпня воно прибуло до узбережжя Туреччини. Це відбулося після того, як 22 липня у Стамбулі за участі України, Росії, Туреччини і ООН, було підписано домовленості про експорт українського зерна.