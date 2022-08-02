Після огляду в Стамбулі судно має доставити 26 тис. тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані

Перший зерновоз із українською кукурудзою прибув до узбережжя Туреччини. Про це у вівторок, 2 серпня, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані», – розповів Братчук.

сВ Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що суховантаж Razoni, завантажений кукурудзою, який напередодні вийшов з одеського порту, досяг чорноморського входу в Босфор і став на якір у відведеному місці.

Зернові домовленості передбачають, що в Туреччині в порту Стамбулу у координаційному центрі спільна делегація представників України, Туреччини, ООН та Росії проведе перевірку вантажу.

Як повідомив «5 канал», судно Razoni та буксир «Булат», який його супроводжує, вийшло з одеського порту 1 серпня вранці під прапором Сьєрра-Леоне. Безпеку вантажу, який рухається зерновим коридором, гарантують ООН і Туреччина. Судно прямує до порту Тріполі у Лівані. На його борту – 26 тис. тонн української кукурудзи.

Якщо перше судно безпечно та без провокацій РФ добереться до пункту призначення, то на вихід у море в українських портах чекають ще 16 кораблів. Паралельно мають прибувати нові судна для завантаження агропродукцією. Загалом, мають запрацювати три порти – Одеський, Чорноморськ та Південний.

Окупанти масово знищують та крадуть українське зерно, а також блокують його вивезення. Нещодавно у Лівані затримали сирійське судно з викраденим росіянами українським зерном. Також на початку липня росіяни привезли в Туреччину вкрадене з Бердянська зерно. Пізніше судно з викраденим українським зерном затримали, але невдовзі відпустили.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту українського зерна. Планується, що Україна експортуватиме зерно через три чорноморські порти.