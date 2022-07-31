На Запоріжжі окупанти знищили орієнтовно 30-40 тис. тонн зернових

Унаслідок російських обстрілів у Запорізькій області знищено орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових культур. Збитки становлять 340 млн грн. Попри це, запаси цього року буде забезпечено: на неокупованій частині області планують зібрати до 700 тис. тонн зерна.

«З 1 липня в Запорізькому районі внаслідок обстрілу та підпалу в 15 сільгосппідприємствах пошкоджені пожежами зернові культури на площі 1561,63 га, у Пологівському районі в 13 сільгосппідприємствах на площі 8132 га. Всього пошкоджено – 9693,63 га. Це досить велика цифра. Орієнтовно 30-40 тисяч тонн зернових. Приблизні збитки тільки по цьому питанню – 340 мільйонів гривень. Останній раз українські ниви так палали в часи навали німецьких нацистів. Зараз їх палять рашистські», – розповів в інтерв’ю «Укрінформу» голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Попри це він запевнив, що в Запорізькій області планують зібрати до 700 тис. тонн на неокупованій частині, що вважається добрим результатом. Він запевнив, що запаси цього року буде забезпечено.

При цьому він уточнив, що торік зібрали 5 млн тонн зернових по всій області. Старух розповів, що основна аграрна частина в області знаходиться на лінії зіткнення або за нею. За його словами, там російські війська просто крадуть або купують зернові культури «за копійки».

«Зважаючи на поточну ситуацію, виникає питання, що буде з посівною кампанією наступного року. Ми можемо зіштовхнутися з тим, що люди не просто не матимуть мотивації, але і фізично на матимуть ресурсів, щоб це зробити. Тоді виникнуть питання із забезпеченням населення зерновою групою продовольства», – резюмував голова ЗОВА.

Зазначимо, що окупанти масово знищують та крадуть українське зерно, а також блокують його вивезення. 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту українського зерна. Планується, що Україна експортуватиме зерно через три чорноморські порти. Але через кілька годин після підписання цієї угоди Росія вдарила крилатими ракетами по українському порту в Одесі.