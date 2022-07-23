В суботу, 23 липня, росіяни обстріляли крилатими ракетами Одеський морський торговий порт. Обстріл стався вже на наступний день після підписання угоди про деблокаду українських портів для експорту зерна. Про це повідомляє ОК «Південь».

Повітряна тривога в Одесі розпочалась після 11:00. Згодом місцеві мешканці почали повідомляти в соцмережах про вибухи.

Військові розповіли, що росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про пожежу в порту.

Наразі у місті повідомили про відбій повітряної тривоги. Кількість жертв ракетних обстрілів та масштаби руйнування поки що не уточняються.

Оновлено 15:59. Згодом в ОК «Південь» повідомили, що сховища зерна не постраждали. Також стало відомо, що внаслідок удару ніхто не постраждав, а російські ракети поцілили в насосну станцію, спричинивши невелику пожежу.

На удар Росії по Одеському порту відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», – заявив​ він на зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США.

Оновлено 20:20. Голова Одеської ОДА Максим Марченко у вечірньому відеозверненні повідомив, що внаслідок російського удару в суботу по морському порту Одеси є поранені.

«Сьогодні, на наступний день після підписання угоди про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами «Калібр». На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту», – сказав він.

Водночас Марченко не уточнив кількість і стан поранених.

Оновлено 21:51. Відео порту після вибухів показали міська влада Одеси і обласне управління ДСНС. У кадрі видно, як українські рятувальники усувають наслідки «прильотів» російських ракет.

Міністерство закордонних справ України вже заявило, що ракетний удар по порту в Одесі ставить під сумнів домовленості щодо експорту українського зерна. Речник МЗС Олег Ніколенко назвав ці обстріли «плювком Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану».

Раніше під час зустрічі у Стамбулі між Україною, ООН, Туреччиною та РФ, сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Відомо, що один з цих портів – сам морський порт Одеси.

Угода передбачає, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю залишається за Україною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ. Обстріли портів, зігдно до підписаної угоди, мали би бути під суворою забороною.

Документ також не передбачає послаблення санкцій проти Росії чи транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.