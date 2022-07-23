Вранці, 23 липня, росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградській області, є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами. 13 ракет (8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3). Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Є загиблі і поранені», – заявив Райкович.

За словами голови ОВА, на місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

Частина одного з мікрорайонів Кропивницького залишилася без світла – над цим працюють аварійні бригади «Обленерго».

Пізніше Райкович повідомив, що станом на 9:30 відомо, що щонайменше один військовослужбовець загинув та 9 отримали поранення. Також, за попередніми даними, загинули 2 працівники відомчої охорони, які охороняли трансформаторну підстанцію.

Оновлено дані на 15:30. У результаті ракетних ударів росіян по Кропивницькому Кіровоградської області 3 людей загинули і 16 отримали поранення. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

«Маємо на цей час точну інформацію про 3 загиблих і 16 поранених. Серед загиблих – один військовий і 2 працівників відомчої охорони», – повідомив він.

За словами Райковича, медики одразу почали надали допомогу пораненим – їхньому життю нічого не загрожує.

Оновлено дані на 18:50. Як пише «Суспільне», голова військової адміністрації Кіровоградщини Андрій Райкович повідомив, що станом на 18:50. Кількість поранених внаслідок обстрілу Кропивницького району зросла до 19-ти людей.

Аварійні бригади «Обленерго» оперативно відновили енергопостачання – станом на 15:00 у Кропивницькому світло і вода вже є всюди.