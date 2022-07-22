Зеленський пояснив, що Україна віддала б перевагу деокупації територій мирним шляхом, але зазначив, що «ми маємо справу з тим, з ким маємо»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що замороження повномасштабної війни з Росією заохотить її до ескалації конфлікту. Про це він заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal, опублікованому в п’ятницю, 22 липня, пише «Європейська правда».

«Заморожування конфлікту з Російською Федерацією означає паузу, яка дає Російській Федерації перерву для відпочинку. Вони не використають цю паузу, щоб змінити свою геополітику або відмовитися від претензій на колишні радянські республіки», – констатував він.

Зеленський порівняв Росію з «кашалотом, який проковтнув дві області України й тепер каже: заморозьте конфлікт». «Потім [Росія] відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозьте конфлікт. І це продовжуватиметься все далі й далі. Сто відсотків».

Президент України наголосив, що постачання Заходом реактивних систем залпового вогню дозволило кардинально змінити ситуацію на фронті: якщо раніше Росія випускала до 12000 артилерійських снарядів на добу проти однієї-двох тисяч з боку України, то тепер Україна може випустити до 6000 снарядів.

Зеленський додав, що після подій останніх п’яти місяців українці не бажають вести переговори з Росією.

«Суспільство вважає, що спочатку треба звільнити всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як жити в наступні століття. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше помре», – сказав він.

«Ми б віддали перевагу деокупації у спосіб, який не є військовим і щоб врятувати життя. Але ми маємо справу з тим, з ким маємо. Поки їм не розіб’ють пику, вони нічого не зрозуміють», – наголосив президент України.