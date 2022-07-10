Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times повідомив, що президент України Володимир Зеленський наказав українським військовим відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни. Про це повідомляє «Українська правда».

«Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, що раніше міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

На початку червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові перейшли в контрнаступ на окремих напрямках. Херсонська міськрада тоді заявила, що ЗСУ контрнаступають на Херсонщині.

Сьогодні українські військові завдали ударів по військовій частині російських окупантів у Херсоні. «Прильоти» були у розташування окупаційних військ на одній із центральних вулиць міста, там спалахнула пожежа.