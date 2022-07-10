«Приліт» був у будівлю, де перебували окупанти з росгвардії

Українські військові завдали ударів по військовій частині російських окупантів у Херсоні. Попередньо «прильоти» були у розташування окупаційних військ на одній із центральних вулиць міста, там спалахнула пожежа.

Після обстрілу росіяни оточили центр міста, навколо вулиці, де розташована їхня військова частина

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань запевняє, що під завалами палаючої військової частини опинилися чимало окупантів.

«В Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось – окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?», – зазначив Хлань у Facebook.

Самі окупанти підтверджують, що «приліт» був у розташування Росгвардії.

Тим часом мешканців Херсонської області закликають терміново евакуюватися, а ті, хто не може виїхати з регіону, повинні підготувати укриття, а також запас води і їжі на період, коли відбуватиметься деокупація області. Як пише УНІАН, про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

«Повністю підтримую звернення Верещук щодо того, що все-таки треба виїжджати нашим людям. Я знаю, що це дуже важко, і не всі мають цю можливість, але потрібно це робити. Тим, хто ніяк не може цього зробити, потрібно готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ», – сказав він.

Нагадаємо, що міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук 8 липня заявила, що мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.