ЗСУ знищили склад російських боєприпасів в окупованій Чорнобаївці
Зранку у суботу, 9 липня, у передмісті Херсона пролунали кілька потужних вибухів, після чого у районі аеропорту та села Чорнобаївка розпочалась масштабна пожежа і детонація боєкомплекту, яка триває і досі.
«Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію», – повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook.
Жителі Чорнобаївки та околиць Херсона пишуть у соцмережах, що в районі аеропорту здіймається стовп чорного диму, масштабна пожежа триває.
Інформацію про вибухи боєприпасів російських окупантів також написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
«Сьогодні у Херсоні для орків ранок недобрий, і це тільки початок», опублікувавши фото диму, який піднявся над складами росіян», – зазначив він.
Відео з кадрами густого диму опублікував у Telegram речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
«Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти», – підписав відео Братчук.
Підтвердили удар по складах боєкомплектів підтвердили пропагандистські канали.
Учора, 8 липня, українські військові знищили ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами – Сергія Томку.
Зазначимо, що військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Вперше на цьому аеродромі позиції росіян розгромили ще 27 лютого.
Щонайменше два рази у Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, у тому числі ліквідовано командувача 49 армією південного загальновійськового округу РФ, генерала-лейтенанта Якова Рязанцева.