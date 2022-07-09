Жителі Чорнобаївки та околиць Херсона повідомляють про стовпи чорного диму та детонацію снарядів

Зранку у суботу, 9 липня, у передмісті Херсона пролунали кілька потужних вибухів, після чого у районі аеропорту та села Чорнобаївка розпочалась масштабна пожежа і детонація боєкомплекту, яка триває і досі.

«Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію», – повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook.

Жителі Чорнобаївки та околиць Херсона пишуть у соцмережах, що в районі аеропорту здіймається стовп чорного диму, масштабна пожежа триває.

Інформацію про вибухи боєприпасів російських окупантів також написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Сьогодні у Херсоні для орків ранок недобрий, і це тільки початок», опублікувавши фото диму, який піднявся над складами росіян», – зазначив він.

Відео з кадрами густого диму опублікував у Telegram речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Знову Чорнобаївка і знову голосно з тривалою детонацією. Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти», – підписав відео Братчук.

Підтвердили удар по складах боєкомплектів підтвердили пропагандистські канали.

Учора, 8 липня, українські військові знищили ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами – Сергія Томку.

Зазначимо, що військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Вперше на цьому аеродромі позиції росіян розгромили ще 27 лютого.

Щонайменше два рази у Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, у тому числі ліквідовано командувача 49 армією південного загальновійськового округу РФ, генерала-лейтенанта Якова Рязанцева.