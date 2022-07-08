В Новій Каховці вбили поліцейського, який перейшов на бік росіян
Сергія Томку застрелили у його ж автомобілі
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В окупованій росіянами Новій Каховці Херсонської області вбили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на бік загарбників і став заступником керівника окупаційної поліції.
За інформацією сайту «Спротив», який створили Сили спецоперацій Збройних сил України, поліцейський Сергій Томка одразу після окупації зрадив Україну і отримав посаду заступника керівника окупаційної поліції Нової Каховки. На цій посаді він займався інформаційними та політичними заходами, тобто пропагандою.
Як уточнює місцевий сайт «Мост», на своїй посаді в окупаційній поліції Томка проводив «роз'яснювальні бесіди», закликав людей не підтримувати Україну і переходити на бік Росії. Ще він, разом з російськими окупантами, приймав участь у репресіях проти проукраїнськи налаштованих громадян.
«Колаборант побудував яскраву кар’єру, але вона була недовгою. 7 липня його застрелили у власній машині», – сказано в повідомленні «Спротиву», опублікованому в п’ятницю, 8 липня.
«Мост» уточнює, що зрадника застрелили 7 липня у період з 15:30 до 16:00.
До слова, 8 липня також стало відомо про те, що Збройні сили України знищили в Новій Каховці російський склад з боєприпасами.