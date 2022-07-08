Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці

На Херсонщині ЗСУ продовжують знищувати ворога в тилу. У п’ятницю зранку українські військові знищили ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці.

«Сьогодні влучання у склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами — Сергія Томку», – написав зранку 8 липня депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Він зазначив, що деякий час тривали вибухи.

«Було детонування певний час. Склади, які вони розташовують трохи далі від лінії фронту, вони думають, що вони у безпеці, але, як ми бачимо, влучні попадання йдуть у склади боєкомплектів... Винищуючи тилові запаси, ми можемо почати контрнаступальні дії», – розповів під час телеефіру Сергій Хлань.

За його словами, це вже третій знищений склад окупантів у Новій Каховці, попри те, що росіяни постійно проводять передислокації.

Також він повідомив, що вчора в Чорнобаївці ЗСУ розтрощили скупчення російської військової техніки.

В Twitter опублікували відео з Нової Каховки. Зазначається, що знищено бойовий комплект, ППО та кілька десятків росіян.

Нова Каховка вранці



Попередньо, мінус БК, ППО, та декілька десятків орків поранено/вбито.



Інформація уточнюється. pic.twitter.com/2Bl1eQaLqt — Юрій Бойко (@Yura97950329) July 8, 2022

В одному з херсонських Telegram –каналів повідомили, що внаслідок вдалого відпрацювання ЗСУ по російських позиціях на Каховській ГЕС убито 44 військових, решта поранені. Зазначається, що на знищеній позиції перебувало близько 70 окупантів, ППО та боєкомплекти. Наразі офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

До слова, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, за минулу добу українська авіація знищила 16 одиниць техніки та десятки російських військових. Зазначається, що 7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил ЗСУ завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку та вразили бойові позиції противника, 8 танків, 8 бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога.

Нагадаємо, два дні тому в окупованому Херсоні після вибуху згоріли російські склади.