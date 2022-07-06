У Херсоні пролунав вибух, а над містом помітили дим

У Херсоні, в районі залізничного вокзалу, внаслідок вибуху знищено склади окупантів. Про це 6 липня повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Хлань заявив, що у районі залізничного вокзалу знищено склади окупантів. Деталі щодо вибуху він пообіцяв оприлюднити згодом.

За словами місцевих жителів, пожежа виникла на одному з підприємств, розташованих біля залізничного вокзалу. Там знаходяться склади, на яких російські окупанти, ймовірно, зберігали свою зброю. Містяни повідомляють, що в це місце не потрапляли ракети чи снаряди, ніяких обстрілів не було. Про потерпілих через вибухи наразі нічого невідомо.

Нагадаємо, що за останні півмісяця на Херсонщині зафіксували щонайменше 5 випадків підривів місцевих колаборантів. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначав, що будь-які «незвичні події» на Херсонщині впродовж останнього часу сталися завдяки партизанам, які співпрацюють з українськими силовиками, зокрема й військовою розвідкою.