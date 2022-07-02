ЗСУ знищили три склади із боєприпасами окупантів на сході України
Повідомляється про сильні вибухи у Попасній, Чорнобаївці та Макіївці
ЗСУ знищили склади боєприпасів російських окупантів на сході України. На окупоаних територіях сталися три потужні вибухи. Один у Попасній на Луганщині, де ймовірно горить склад боєприпасів РФ, другий – у Чорнобаївці на Херсонщині, а третій – у Макіївці Донецької області.
Про один вибух складу з боєприпасами зранку 2 липня повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також Генштаб ЗСУ опублікував відео вибуху.
«Як вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України», – зазначено у підписі до відео.
У повідомленні не зазначено, де саме та коли знищили склад, але, ймовірно, йдеться про один із складів в окупованій Попасній на Луганщині. Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що після точного потрапляння у склад під тимчасово окупованою Попасною боєприпаси здетонували і спричинили грандіозний вибух, який був знятий українськими військовими.
«Факт підриву підтверджує й істерика в рашистських пабліках», – написав Геращенко.
Нагадаємо, що 8 травня українським військовим довелось відійти від Попасної на міцніші позиції.
Також вранці у суботу місцеві жителі повідомили про вибухи у Чорнобаївці Херсонської області. Там за багато кілометрів видно величезний стовп диму, повідомило «Суспільне. Херсон».
З напрямку Чорнобаївки на багато кілометрів видно чорний стовп диму
Крім того, повідомляють про потужний вибух у Макіївці, яка перебуває під контролем так званої «ДНР».
Наразі ні в Генштабі ЗСУ, ні в Міноборони детальнішої інформації не повідомили.
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