У Попасній ЗСУ знищили склад із російськими боєприпасами

ЗСУ знищили склади боєприпасів російських окупантів на сході України. На окупоаних територіях сталися три потужні вибухи. Один у Попасній на Луганщині, де ймовірно горить склад боєприпасів РФ, другий – у Чорнобаївці на Херсонщині, а третій – у Макіївці Донецької області.

Про один вибух складу з боєприпасами зранку 2 липня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також Генштаб ЗСУ опублікував відео вибуху.

«Як вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України», – зазначено у підписі до відео.

У повідомленні не зазначено, де саме та коли знищили склад, але, ймовірно, йдеться про один із складів в окупованій Попасній на Луганщині. Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що після точного потрапляння у склад під тимчасово окупованою Попасною боєприпаси здетонували і спричинили грандіозний вибух, який був знятий українськими військовими.

«Факт підриву підтверджує й істерика в рашистських пабліках», – написав Геращенко.

Нагадаємо, що 8 травня українським військовим довелось відійти від Попасної на міцніші позиції.

Також вранці у суботу місцеві жителі повідомили про вибухи у Чорнобаївці Херсонської області. Там за багато кілометрів видно величезний стовп диму, повідомило «Суспільне. Херсон».

З напрямку Чорнобаївки на багато кілометрів видно чорний стовп диму

Крім того, повідомляють про потужний вибух у Макіївці, яка перебуває під контролем так званої «ДНР».

Наразі ні в Генштабі ЗСУ, ні в Міноборони детальнішої інформації не повідомили.

Відео Генштабу ЗСУ