У степах Донбасу українські артилеристи знищили самохідний зенітний комплекс Панцир-С1

На сході України Збройні сили влучним пострілом знищили російський «Панцир-1С». Його вартість – 15 млн доларів. Про це в Telegram 2 липня повідомило ОК «Північ» та оприлюднило відео знищення.

«Як один влучний удар може позбавити противника техніки вартістю 15 мільйонів доларів? Дуже просто: коли в степах Донбасу українські артилеристи зустрічають такий розпіарений російський зенітний комплекс «Панцир-1С», – йдеться у повідомленні.

Панцир-С1 – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз.

Комплекс було створено у 1994 році, відтоді його модернізували. Машину розробило тульське конструкторське бюро приладобудування.

Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км, снаряди можуть летіти на відстань до 4 км. Вартість – 15 млн доларів.

Зазначимо, що за даними Генштабу, з початку вторгнення в Україні росіяни вже втратили близько 35 870 війскових, понад 1,5 тис. танків, понад 3,7 тис. бойових броньованих машин (ББМ), 800 артилерійських систем та 246 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), а також іншу техніку. Лише на острові Зміїний та в навколишніх водах РФ втратила техніки на 915 млн доларів.