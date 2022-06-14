Пожежа з вибухами боєприпасів триває вже майже чотири години

Українські військові знищили склад з боєприпасами окупантів у передмісті тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ з посиланням на місцевих патріотів.

«У передмісті Нової Каховки наші воїни влучили в склад рашистів. За повідомленнями місцевих патріотів близько трьох годин палало і вибухало. Пожежа і досі триває, щоправда, вже з меншою інтенсивністю», – йдеться в повідомленні в Telegram.

Як повідомляється, окупанти не поспішають гасити пожежу через ризик отримати поранення внаслідок вибухів.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко також підтвердив цю інформацію. За його словами, станом на 17:40 склад з російськими боєприпасами продовжував детонувати.

«В окупованій Новій Каховці продовжує детонувати підірваний українськими силами ворожий склад боєприпасів», – зазначив журналіст.

Зауважимо, що наразі інформація в Міноборони України вибухи у Новій Каховці не коментували.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони повідомляли, що на Херсонщині російські військові мінують території боєприпасами, які були виготовлені в 50-х роках минулого століття. Це боєприпаси, які зберігалися на складах в Ростовській області, та були підготовлені для знищення.