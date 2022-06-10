Знищена російська військова техніка

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах та місцях скупчення російських окупантів в п'яти населених пунктах Херсонщини. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Наша авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини», – йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

У Генштабі повідомили, що минулої доби захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Як інформував ZAXID.NET, раніше авіація ЗСУ завдала удари по скупченню росіян на півдні та по одному з опорних пунктів ворога на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи знищили 30 ворогів та три польові ворожі склади боєприпасів.