Україна хоче відвоювати всі свої землі включно з Кримом, можливо, і із застосуванням зброї від партнерів, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Про це Резніков заявив в інтерв'ю СNN.

Резніков уточнив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на діючих ділянках зіткнення, щоб запобігти подальшим втратам у війні проти російських військ.

Другий етап полягтиме у тому, щоб відкинути російські війська на їхні позиції до вторгнення 24 лютого. І тільки на третьому етапі, за словами Резнікова, будуть обговорення з партнерами України про те, як звільняти інші території, включаючи Крим.

«Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включно з Кримом. Крим – це стратегічна мета для України, бо це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком», – заявив Резніков.

За словами міністра, повернути окуповані території допоможе нова зброя від партнерів.