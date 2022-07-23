Внаслідок сьогоднішнього російського удару по Одесі ніхто не постражда

Ракети, якими війська держави-терориста Росії обстріляли сьогодні зранку Одеський порт, не влучили в сховище зерна. Про це повідомила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Гуменюк.

За її словами, поранених та значних руйнувань унаслідок обстрілу порту немає, ракети поцілили по насосній станції, виникла незначна пожежа.

На удар Росії по Одеському порту відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє», – заявив він на зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США.

Нагадаємо, що 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Показово, що напередодні, 22 липня, у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.