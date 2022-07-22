У Стамбулі в п’ятницю, 22 липня відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Документ не передбачає послаблення санкцій проти Росії, чи транспортного супроводу російськими кораблями українських суден, повідомила «Українська правда».

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому не підписувала жодних документів із Росією.

Ініціативу, яку підписали представники Туреччини, ООН та України, має затвердити Кабмін, а її текст мають оприлюднити в повному обсязі.

Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії. З українського боку документ підписав міністр Інфраструктури Олександр Кубраков. З Російської сторони Ініціативу підписав міністр оборони цієї країни Сєргєй Шойгу.

Угода передбачає, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю залишається за Україною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Документ також не передбачає послаблення санкцій проти Росії чи транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Також угода передбачає, що у Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Росії, Туреччини і ООН. Він здійснюватиме загальний нагляд за її дотриманням. Центр створить інспекційні групи.

Усі торговельні судна, які беруть участь у цьому процесі, підлягатимуть інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Уся діяльність в українських територіальних водах здійснюватиметься під владою та відповідальністю України.

Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ.

Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна із сторін не повідомить, що хоче його припинити.

Агенція Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця ООН повідомила, що «зернова угода» не передбачає розмінування українських портів – кораблі проходитимуть безпечними маршрутами у межах територіальних вод України.