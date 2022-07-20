Експорт зерна з території України відбуватиметься через три порти – «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» – усі три розташовані на території Одещини. Про це повідомив народний депутат, член української делегації на переговорах з Росією Рустем Умєров.

«Експорт відбуватиметься через три порти: “Одеса”, “Південний” та “Чорноморськ”, але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Всі рекомендації морських сил, збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і цими маршрутами проходитимуть всі цивільні судна. Ми будемо продавати зерно всім. І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас», – розповів Умєров у середу, 20 липня, в коментарі «Суспільному».

Він додав, що дотримання безпекових правил контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка перебуватиме в Стамбулі.

«Жодних російських суден в наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів, ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден в морі не буде. Буде тільки моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб в цих суднах не було озброєння», – зазначив нардеп.

Українська, турецька та російська військові делегації за участі ООН зустрілися у Стамбулі 13 липня для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна з чорноморських портів в умовах загострення глобальної продовольчої кризи. На зустрічі сторони домовились створити координаційний центр у Стамбулі та провести повторну зустріч української й російської делегацій.

Блокування Росією українського зерна в портах поставило під загрозу продовольче забезпечення 1,7 млрд людей у світі. Тому Туреччина активізувала контакти з Росією та Україною щодо створення безпечного коридору в Чорному морі. Зокрема, виступила ініціаторкою проведення переговорів у Стамбулі.

Через війну в Україні у світі зросли ціни на зерно. Бойові дії вже призвели до непрямого тиску на ціни на зерно у світі. Росія продовжує блокувати українські порти, це призводить до нестачі поставок і до подальшого зростання цін на велику кількість основних продуктів.

Загалом до війни Україна постачала 10% світового експорту пшениці, понад 15–20% ячменю, понад 50% соняшникової олії.