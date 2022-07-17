Українські фермери підпалюють поля на тимчасово окупованих територіях, аби не віддавати врожай російським окупантам. Воєнні злочинці крадуть не лише зерно, вони вивозять фрукти та усю сільгосппродукцію, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНІАН.

«Окупанти займаються не лише викрадення зерна, але й всієї сільгосппродукції – черешні, фруктів, зелені. Сьогодні ми можемо казати, що вони вивезли на сотні мільйонів гривень продукції. Не вивезли, а вкрали у нас», – розповів він.

За його словами фермери на тимчасово окупованій території навіть підпалюють поля, щоб не віддавати врожай російським окупантам.

«Зараз вони продовжують з Бердянського порту вивантажувати наше зерно, яке ми вирощували разом з нашими фермерами, а вони його сьогодні викрадають. Окупанти вивозять його не лише морем, також вивозять залізничним транспортом. Більш ніж 100 вагонів вже вивезено, і вони анонсують, що 150 вагонів ще буде вивезено», – сказав Федоров.

Мер Мелітополя висловив припущення, що водночас такий масштабний вивіз сільгосппродукції російськими окупантами може свідчити про те, що вони не збираються залишатися на тимчасово окупованій території.

До слова, раніше повідомлялося, що окупанти створили окрему компанію для крадіжок українського зерна.