На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники намагаються поновити вивезення українського зерна. Щоб організувати цей процес, вони створили так звану «ГУК» (рос. – «Государственная унитарная компания»), повідомило 11 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією українських розвідників, діяльність «ГУК» контролює колаборант Євген Балицький – колишній нардеп, депутат Запорізької облради від забороненого нині «Опозиційного блоку». Через кілька місяців після початку повномасштабного російського вторгнення окупанти призначили Балицького «керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі».

«Для створення дієвої інфраструктури вивезення зерна, колаборанти “націоналізували” (захопили) припортовий елеватор підприємства “Нова хортиця” у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства“Аскет Шиппінг” у порту Бердянськ, елеватори підприємств “Кернел”, “Оптімус” та інших зернотрейдерів», – зазначили в управлінні розвідки.

Там також оприлюднили закупівельні ціни, встановлені «ГУКом» на сільськогосподарську продукцію:

пшениця фуражна – 6000 рос. руб. (майже 2900 грн);

пшениця продовольча – 9000,00 рос. руб. (приблизно 4340 грн);

ячмінь – 7000,00 рос. руб. (приблизно 3378 грн) за 1 тону.

У ГУР наголосили, що сільгоспвиробники не згодні із такими розцінками, тому намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховищах. За відсутності вільних сховищ – в інших, не пристосованих для цього приміщеннях або, навіть, на відкритих майданчиках.

«З метою додатково тиску на місцеве населення Євген Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих, хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону», – йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна ZHIBEK ZHOLY, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.