Судно Zhibek Zholy перевозило зерно, яке російські загарбники вкрали на окупованих територіях України

Турецька влада відпустила суховантаж Zhibek Zholy, який ходить під російським прапором і прибув з вантажем краденого зерна з окупованого Бердянська, повідомило в четвер, 7 липня, міністерство закордонних справ України.

«Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене», – сказано в заяві.

У МЗС зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до відомства запрошено посла Туреччини в Києві.

«Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібним випадкам у майбутньому», – наголосили в МЗС.

Наприкінці червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара серйозно ставиться до повідомлень про незаконне вивезення Росією зерна з України і не дозволить його імпорт на свою територію. Утім, попри запевнення турецької влади, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, журналісти-розслідувачі навели докази зворотнього.

Казахстанське судно Zhibek Zholy, яке ходить під російським прапором, 30 червня вийшло з порту окупованого Бердянська. На його борту було 7 тис. тонн зерна, яке росіяни вкрали з окупованих територій. 1 липня воно прибуло до Туреччини, а 3 липня стало відомо, що його затримали.