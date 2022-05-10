Євген Балицький має явно виражені проросійські погляди, він допомагав загарбникам окупувати Мелітополь

Колишнього народного депутата від партії «Опозиційний блок» (не плутати з «Опозиційною платформою – За життя») і нинішнього Депутата Запорізької обласної ради від цієї партії Євгена Балицького російські загарбники призначили керувати окупаційною адміністрацією захопленої частини Запорізької області, повідомив місцевий сайт «РІА Мелітополь».

Водночас тимчасово окупованою є далеко не вся територія Запорізької області – вільною залишається північ, зокрема обласний центр.

«Нині цей депутат називає себе начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області. У мирний час, вважай, голова ЗОДА. Усю область окупантам захопити не вдалося і, напевне, не вдасться. Але, як кажуть у народі, “дурень думкою багатіє” – Євген Балицький сподівається на широкі повноваження», – йдеться в публікації.

8 травня колаборант уже дав прес-конференцію, де відповів на запитання «журналістів Росії, Індії, Бразилії».

Хто такий Євген Балицький

Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань («Партія регіонів», «Опозиційний блок»). За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до мародерства місцевих підприємств.

колишній військовий льотчик Євген Балицький уже віддавна співпрацює з російськими окупантами в Мелітополі. Зокрема, він добровільно надав можливість ретрансляції каналу «Росія 24» на базі свого телеканалу «МТВ-плюс».

У минулому скликанні Верховної Ради він був одним із найбільш проросійських депутатів. Зокрема, Балицький називав спроби повернути Крим «істерією». Вільно їздив до окупованого Криму. 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей, зазначає «Новинарня».

У листопаді 2017 році під час суперечок в прямому ефірі одного з телеканалів, Балицькому запропонували виїхати в Росію. У відповідь він сказав, що готовий виїхати разом зі своїм округом, до якого, зокрема, входив нині тимчасово окупований Мелітополь.