Покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки на понад 5 місяців

Покупець у Лівані відмовився від поставки української кукурудзи, яку завантажили на перше судно, що вийшло з українського чорноморського порту після початку повномасштабної війни. За інформацією Посольства України в Лівані, покупець відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки на понад 5 місяців.

«Вантажовідправник зараз шукає іншого отримувача для розвантаження його зерна в Лівані/Тріполі чи будь-якій іншій країні/порту», – повідомили в посольстві.

Як повідомило видання Bloomberg, речниця міністерства економіки Лівану заявила, що уряд не причетний до вантажу, оскільки він був призначений для приватного покупця. Також ООН, яка брала участь в укладенні угоди щодо експорту зерна з українських портів, не має стосунку до того, куди прямують судна з України. Речник генсекретаря ООН на брифінгу в понеділок, 8 серпня, заявив, що це комерційні рішення, до яких організація не має відношення.

Нагадаємо, на початку серпня Україна нарешті змогла почати вивозити зерно після затяжного блокування окупантами в українських портах. Це стало можливим після підписання в Стамбулі угоди про розблокування українських портів для експорту зерна. 2 серпня стало відомо, що перше судно Razoni з 26 тис. тонн української кукурудзи на борту прибуло до узбережжя Туреччини. Після перевірки в Стамбулі судно попрямувало до Лівану. Після цього, 5 серпня з двох українських портів вирушили ще три судна з зерном, а вчора до портів Італії, Китаю та Туреччини відбули ще чотири судна з продовольством.