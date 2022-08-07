З портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов другий караван з українським продовольством

У неділю, 7 серпня, з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що на борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тис тонн агропродукції.

«Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт "Південний". Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 млн тонн на місяць», – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини. У міністерстві додали, що в рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. Вони перевозять понад 80 тис тонн кукурудзи.

Через війну в Україні у світі зросли ціни на зерно. Бойові дії вже призвели до непрямого тиску на ціни на зерно у світі. Росія продовжує блокувати українські порти, це призводить до нестачі поставок і до подальшого зростання цін на велику кількість основних продуктів.

Загалом до війни Україна постачала 10% світового експорту пшениці, понад 15–20% ячменю, понад 50% соняшникової олії.

22 липня відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Документ не передбачає послаблення санкцій проти Росії, чи транспортного супроводу російськими кораблями українських суден. Вже наступного дня росіяни обстріляли порт Одеси.