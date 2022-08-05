Три судна з 57 тис. тонн української кукурудзи прямують до Туреччини, Великої Британії та Ірландії

У пʼятницю, 5 серпня, з із двох портів на Одещині вирушили ще три судна з зерном. За інформацією міністра інфраструктури Олександра Кубракова, зранку з українського порту вирушив перший караван суден із українським збіжжям.

«Сьогодні зранку з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тис. тонн української кукурудзи, яка направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту «Чорноморськ», – повідомив Кубраков у п’ятницю, 5 серпня.

Фото Олександра Кубракова

Напередодні міністр розповів, що два судна вирушать із порту «Чорноморськ», а одне – з одеського. Після цього буде сформований караван, який разом із керівним судном вирушить до портів призначення.

За його словами, Україна розраховує на те, що безпекові гарантії партнерів із ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з українських портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку.

«Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Хоча «зерновий коридор» уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль – 3 та більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний», – заявив міністр.

За його словами, такі кроки потрібні не тільки українській економіці, але й світу. Адже чим швидше Україна зуміє вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі.

Також сьогодні до України має вирушити порожнє судно зі Стамбулу. Про це напередодні повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Зазначимо, що на відправку з українських портів «Одеса» та «Чорноморськ» вже очікують десять суден завантажені зерном.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для експорту українського зерна. Планується, що Україна експортуватиме зерно через три чорноморські порти. На початку цього тижня перше судно з українською кукурудзою успішно прибуло до узбережжя Туреччини.